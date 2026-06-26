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الإمارات تحث السكان على تجاهل إنذار من هجوم صاروخي محتمل

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26 يونيو حزيران (رويترز) – أصدرت الإمارات اليوم الجمعة رسالة طالبت فيها السكان بتجاهل إنذار أصدرته قبل ذلك بقليل يحذر من احتمال وجود تهديد صاروخي.

وأعقبت السلطات ذلك برسالة أخرى قالت فيها “يرجى تجاهل التحذير السابق”، دون تقديم مزيد من التوضيحات.

ولم يتضح بعد سبب إصدار الإنذار الأول، الذي كان مشابها لإنذارات صدرت في ذروة الحرب مع إيران عندما استهدفت صواريخ وطائرات مسيرة إيرانية الإمارات.

(تغطية صحفية إيمان أبو حصيرة – إعداد علي خفاجي وشيرين عبد العزيز للنشرة العربية)

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