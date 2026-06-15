الإمارات تحث على التطبيق الكامل لاتفاق أمريكا وإيران وتشدد على حرية الملاحة
دبي 15 يونيو حزيران (رويترز) – قالت وزارة الخارجية في الإمارات اليوم الاثنين إن البلاد تدعو للتطبيق الكامل للاتفاق المبدئي بين الولايات المتحدة وإيران بما يشمل الوقف الفوري لكل “الأعمال العدوانية” وضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.
وأكد البيان على “أهمية تغليب الحوار والدبلوماسية والالتزام بالقانون الدولي بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة”.
وتضررت الإمارات من الحرب وتعرضت لضربات إيرانية استهدفت بنية تحتية للشحن والطاقة.
(تغطية صحفية تالا رمضان – إعداد سلمى نجم للنشرة العربية – تحرير مروة غريب)