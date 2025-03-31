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الإمارات تحكم على ثلاثة بالإعدام في مقتل مواطن إسرائيلي مولدوفي

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القاهرة (رويترز) – قالت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام) إن محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية أصدرت يوم الاثنين حكما بالإعدام على ثلاثة أشخاص لإدانتهم بقتل مواطن إسرائيلي- مولدوفي في نوفمبر تشرين الثاني الماضي في الإمارات.

وقضت المحكمة على متهم رابع بالسجن المؤبد في قضية مقتل زافي كوجان، وهو ممثل حركة حباد اليهودية الأرثوذكسية التي لها فروع في جميع أنحاء العالم وتسعى إلى بناء روابط مع اليهود غير المنتمين والعلمانيين أو الطوائف الأخرى من اليهودية.

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية