الإمارات تحل في الفئة الأعلى عالميا للأمن السيبراني

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حلّت الإمارات في الفئة الأعلى عالميا وفقًا للمؤشر العالمي للأمن السيبراني لعام 2024، بحسب تصنيف الاتحاد الدولي للاتصالات، وفق ما أفادت وكالة أنباء الإمارات “وام”.

وقالت الوكالة إن هذا التصنيف يعكس “الجهود المتواصلة التي تبذلها الدولة لبناء بنية تحتية رقمية متطورة وآمنة، تواكب طموحاتها المستقبلية”.

وأكد رئيس مجلس الأمن السيبراني محمد حمد الكويتي أن المجلس يعمل “وفق آلية متكاملة، تركز على تعزيز الحوكمة السيبرانية على المستوى الوطني، وبناء القدرات الوطنية، وتعزيز التعاون الدولي في مجال تبادل المعلومات”.

ويعتبر مؤشر الأمن السيبراني العالمي، مؤشراً شاملاً يقيس مستوى نضج الأمن السيبراني في الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، ويغطي خمسة محاور رئيسية هي: التدابير القانونية، والتدابير التنظيمية، وتدابير التعاون، وتدابير بناء القدرات، والتدابير الفنية.

أم/كام