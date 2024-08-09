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الإمارات تحيل عصابة إلى المحاكمة

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أعلنت الإمارات الجمعة أنها أحالت “عصابة إجرامية منظمة” تضمّ أكثر من مئة شخص على المحاكمة، بتهمة ارتكاب جرائم “من شأنها المساس بأمن الدولة”.

وقالت وكالة أنباء الإمارات “وام” إن “النائب العام المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي يأمر بإحالة عصابة إجرامية منظمة إلى المحاكمة أمام دائرة أمن الدولة بمحكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية لارتكابهم جرائم من شأنها المساس بأمن الدولة ونظامها العام وسلامها المجتمعي”.

وأضافت أن التحقيقات كشفت “عن ضلوع ما يزيد على مائة متهم في تكوين وإدارة والانضمام إلى عصابة إجرامية أطلقوا عليها مسمى (عصابة بهلول) تهدف إلى ممارسة أعمال غير مشروعة وجمع أموال محرمة واقتسام حصيلتها فيما بينهم… وإخفاء وتمويه مصدر المتحصلات غير المشروعة الناجمة عن هذه الجرائم عن طريق غسل الأموال”.

ولم تحدّد الوكالة جنسيات المدّعى عليها كما أنها لم توضح تفاصيل أنشطة العصابة.

بور/

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