الإمارات تحيل متهمين إلى محكمة أمن الدولة بشأن شحنة ذخيرة إلى السودان

30 أبريل نيسان (رويترز) – ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) اليوم الخميس أن الإمارات أحالت 13 متهما وست شركات إلى محكمة أمن الدولة بتهمة محاولة تهريب ذخيرة عبر أراضيها إلى الجيش السوداني.

وقالت الوكالة إن النيابة العامة ذكرت أنه تسنى اعتراض الشحنة قبل نقلها بواسطة طائرة خاصة، وربطت ترتيبات الشراء بلجنة يرأسها قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان.

وأضافت الوكالة أن السلطات الإماراتية قالت إنها اعترضت ملايين الطلقات من الذخيرة في أحد المطارات عام 2025، كانت تُنقل على نحو غير قانوني إلى الجيش السوداني، إلا أن القوات المسلحة السودانية نفت حينها صحة هذه الأنباء ووصفتها بأنها ملفقة.

(تغطية صحفية إيناس العشري وأحمد طلبة – إعداد علي خفاجي للنشرة العربية- تحرير محمود رضا مراد )