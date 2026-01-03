The Swiss voice in the world since 1935
حلول مناخية
أبحاث رائدة
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

الإمارات تدعو لضبط النفس في اليمن بعد وضع الانفصاليين الجنوبيين خطة للاستقلال

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

3 يناير كانون الثاني (رويترز) – عبرت الإمارات اليوم السبت عن قلقها البالغ إزاء التصعيد المستمر في اليمن، ودعت اليمنيين إلى “تغليب الحكمة، وضبط النفس، والحرص على استتباب الأمن والاستقرار في البلاد”.

وهذا هو أول تعليق علني لها منذ أن أعلنت الحركة الانفصالية الجنوبية في اليمن أنها تعتزم إجراء استفتاء على الاستقلال في غضون عامين.

وذكرت الإمارات في البيان أنها تشدد “انطلاقا من حرصها الراسخ على أمن واستقرار وازدهار اليمن والمنطقة، على أهمية وقف التصعيد، وتغليب لغة الحوار على المواجهة، ومعالجة الخلافات القائمة بين الأشقاء اليمنيين عبر التفاهم والتوافق على حلول سياسية مستدامة، من خلال نهج عقلاني ومسؤول يُعلي مصلحة الوطن وأبنائه”.

وسيطر المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات على مساحات واسعة من اليمن الشهر الماضي في خطوة أشعلت فتيل خلاف حاد بمنطقة الخليج. وكان المجلس الانتقالي الجنوبي لسنوات جزءا من الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والمدعومة من السعودية واضطلع بدور رئيسي في مواجهة الحوثيين.

(تغطية صحفية مها الدهان – إعداد دعاء محمد للنشرة العربية – تحرير رحاب علاء)

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية