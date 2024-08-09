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الإمارات تدعو مواطنيها في اليابان إلى الحذر بعد الزلزال

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دعت الإمارات مواطنيها المتواجدين في اليابان إلى توخي الحذر بعد الزلزال القوي الذي شهدته جزيرة كيوشو في جنوب البلاد الخميس.

وأفادت وكالة أنباء الإمارات “وام” على منصة أكس أن “بعثة دولة الإمارات في طوكيو تهيب بمواطني الدولة المتواجدين في اليابان بضرورة توخي الحيطة والحذر بسبب موجة المد العالي (تسونامي) التي قد تؤثر على المناطق الساحلية في محافظة ميازاكي”.

وأصدرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية تحذيرًا من “زلزال ضخم” بعدما ضرب زلزال بقوة 7,1 درجات قبالة جزيرة كيوشو في جنوب اليابان الخميس، مسفرًا عن إصابة 14 شخصا.

وتشهد اليابان زلازل بصورة متكررة بسبب موقعها على أربع صفائح تكتونية رئيسية على طول الحافة الغربية ل”حزام النار” في المحيط الهادئ.

أم/

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