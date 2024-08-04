الإمارات تدين “التفجير الإرهابي” في مقديشو

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أدانت دولة الإمارات الهجوم الانتحاري الذي وقع في العاصمة الصومالية مقديشو وأدى إلى مقتل وإصابة العشرات، واصفة إياه بـ”الإرهابي”، بحسب بيان لوزارة خارجية الدولة الخليجية.

ونقلت وكالة أنباء الإمارات (وام) عن بيان للخارجية إدانتها “بشدة التفجير الإرهابي” في مقديشو.

وأكدت أن “دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القانون الدولي”.

وقُتل 37 شخصاً وأصيب العشرات في هجوم انتحاري نفذته حركة الشباب المتطرفة وأعقبه إطلاق نار مساء الجمعة على أحد شواطئ مقديشو، وفق ما أعلن مسؤولون، في حصيلة هي بين الأكبر في هجمات استهدفت العاصمة الصومالية منذ أشهر.

بور/