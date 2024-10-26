الإمارات تدين الاستهداف العسكري لإيران

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أدانت دولة الإمارات بشدة “الاستهداف العسكري” الذي تعرضت له الجمهورية الإسلامية الإيرانية، معربة عن قلقها العميق إزاء استمرار التصعيد وتداعياته على الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان السبت على “أهمية ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والحكمة لتجنب المخاطر، وتوسيع رقعة الصراع”.

وكانت إسرائيل أعلنت السبت أنها شنت ضربات “دقيقة وموجهة” على مواقع تصنيع صواريخ وقدرات جوية أخرى في إيران، ردا على هجوم صاروخي إيراني كبير على الدولة العبرية في الأول من تشرين الأول/أكتوبر. وأطلقت آنذاك طهران حوالى 200 صاروخ باتجاه إسرائيل.

وجددت الوزارة التأكيد على “إيمان دولة الإمارات، بأن تعزيز الحوار والالتزام بالقوانين الدولية، واحترام سيادة الدول، هي الأسس المثلى لحل الأزمات الراهنة”.

ودعت إلى “ضرورة حل الخلافات عبر الوسائل الدبلوماسية بعيدا عن لغة المواجهة والتصعيد”.