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الإمارات تدين الاعتداء على قوة الأمم المتحدة في لبنان

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دانت الإمارات بشدة الهجوم الذي تعرضت له قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان (اليونيفيل) والذي تسبب في إصابة عدد من عناصر القوة الدولية، وفق ما أفادت وكالة أنباء الإمارات “وام”.

ونقلت عن مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية لانا نسيبة قولها إن “دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد للاعتداء على القوات الدولية” موضحة أن “استهداف قوات السلام انتهاك لمبادئ القانون الدولي ولأحكام قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701”.

وشددت نسيبة على “وقوف دولة الإمارات ودعمها الراسخ للبنان ولسيادته ووحدة أراضيه، وعلى دعمها للدور الهام الذي تقوم به قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في لبنان”.

والخميس، اتهمت اليونيفيل القوات الإسرائيلية بإطلاق النار “عمدا” على مواقعها، ما أثار تنديدا دوليا واسعا.

ومذاك، جُرح خمسة في صفوف القوة في هجمات لم تنسبها القوة كلها إلى حزب الله أو إسرائيل، علما انها سبق أن اتهمت الدولة العبرية بهجمات “متعمدة” و”متكررة”.

من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي الجمعة أنه أطلق النار في اتجاه “تهديد” قريب من موقع اليونيفيل في جنوب لبنان.

أم/

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية