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الإمارات تدين القصف الإسرائيلي لمدرسة في غزة

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دانت الإمارات “بأشد العبارات” استهداف مدرسة تؤوي نازحين شرق مدينة غزة، ما أوقع ما لا يقل عن تسعين قتيلًا.

وأكدت وزارة الخارجية في بيان “رفض دولة الإمارات القاطع لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية”، كما شددت على أن “الأولوية العاجلة هي الحفاظ على أرواح المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى الشعب الفلسطيني الشقيق في القطاع بشكل عاجل ومكثف وآمن وبدون أي عوائق”.

ولفتت إلى “ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار لمنع سفك الدماء” داعيةً المجتمع الدولي إلى “بذل أقصى الجهود لتجنب مزيد من تأجيج الوضع”.

وأعلن الدفاع المدني في قطاع غزة السبت أنّ ما لا يقل عن 93 شخصا قتلوا جرّاء ضربة إسرائيليّة جديدة على مدرسة التابعين التي لجأ إليها نحو 250 نازحا خصوصا من النساء والأطفال.

والضربة هي من الأكثر حصدا للأرواح منذ بدء الحرب في قطاع  غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

أم/

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