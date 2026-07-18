الإمارات تدين الهجمات الإيرانية المتجددة على الكويت والبحرين والأردن
دانت الإمارات تجدد الهجمات الإيرانية السبت على الكويت والبحرين والأردن، ردا على القصف الأميركي لأراضي الجمهورية الإسلامية.
وأوردت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان “أدانت الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية التي استهدفت مملكة البحرين، ودولة الكويت، والمملكة الأردنية الهاشمية، بالصواريخ والطائرات المسيرة”.
وأضافت أن “هذه الهجمات العدوانية تمثل انتهاكا صارخا لسيادة الدول الشقيقة وتهديداً لأمنها واستقرارها”.
م ل