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الإمارات تدين الهجوم الإرهابي الذي وقع في كابول

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دانت الإمارات الأربعاء هجوم تنظيم الدولة الإسلامية في كابول الذي أوقع ستة قتلى و13 جريحا.

وقالت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان إن “دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب، التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القانون الدولي”.

وأعربت الوزارة عن “خالص تعازيها ومواساتها إلى أفغانستان وشعبها الصديق، ولأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين”.

وتبنى تنظيم الدولة الإسلامية الثلاثاء الهجوم الانتحاري الذي وقع الاثنين أمام مقر النيابة العامة في كابول وأسفر عن ستة قتلى و13 جريحا.

أم/نور

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