الإمارات تدين الهجوم على مقهى في مقديشو

afp_tickers

1دقيقة

دانت الإمارات بشدة “الهجوم الإرهابي” الذي وقع في العاصمة الصومالية مقديشو مساء الأحد وأدى إلى مقتل تسعة أشخاص وإصابة عشرين آخرين.

وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان أن “دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القانون الدولي”.

وأعربت الوزارة عن “خالص تعازيها ومواساتها إلى الحكومة الصومالية والشعب الصومالي الشقيق، ولأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين”.

قُتل تسعة أشخاص وأصيب عشرون في انفجار سيارة مفخّخة مساء الأحد أمام مقهى في العاصمة الصومالية مقديشو كان مكتظا خلال نهائي يورو 2024، وفق ما أفادت الاثنين مصادر أمنية.

ونسبت السلطات الاعتداء إلى حركة الشباب الإسلامية المتطرفة المرتبطة بتنظيم القاعدة والتي تقاتل الحكومة الصومالية منذ أكثر من ستة عشر عاما.

أم/