الإمارات تدين الهجوم في كراتشي الباكستانية

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أدانت الإمارات بشدة الانفجار الكبير الذي استهدف موكبا لعمال صينيين في كراتشي كبرى مدن باكستان ما أدى الى مقتل اثنين منهم، في هجوم تبنّته جماعة انفصالية.

وقالت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان إن الإمارات تدين “الاعتداء الإرهابي الذي وقع على طريق مؤد إلى مطار كراتشي” معربة عن “استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القانون الدولي”.

وأعربت الوزارة عن “خالص تعازيها ومواساتها للحكومة الباكستانية وشعبها الصديق، وللحكومة الصينية وشعبها الصديق، ولأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة الإرهابية، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين”.

وأعلنت جماعة جيش تحرير بلوشستان الانفصالية المسلحة، وهي جماعة انفصالية، “استهدفت موكب مهندسين ومستثمرين صينيين” آتية من مطار كراتشي.

أم/كام