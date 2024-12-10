الإمارات تدين بشدة “استيلاء” إسرائيل على المنطقة العازلة في الجولان

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دانت الإمارات بشدة “استيلاء” القوات الإسرائيلية على المنطقة العازلة التي ينتشر فيها جنود الأمم المتحدة في مرتفعات الجولان بعد إطاحة الرئيس السوري بشار الأسد، على ما ذكرت وكالة أنباء الإمارات “وام” مساء الثلاثاء.

وقالت وزارة الخارجية في بيان “أدانت دولة الإمارات بشدة استيلاء القوات الإسرائيلية على المنطقة العازلة في هضبة الجولان”، مؤكدة حرص الدولة على “وحدة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها”.

واعتبرت أنّ “هذا الاستيلاء يعد خرقا وانتهاكا للقوانين الدولية ولا سيما اتفاق فض الاشتباك بين إسرائيل وسوريا والذي وقع عليه الجانبان في عام 1974”.

وأكدت الوزارة “رفض دولة الإمارات القاطع لهذه الممارسات، والتي تهدد بالمزيد من التصعيد والتوتر في المنطقة، وتعيق جهود تحقيق السلام والاستقرار”.

واحتلت إسرائيل قسما من هضبة الجولان السورية خلال حرب الأيام الستة عام 1967. وتم إنشاء منطقة عازلة منزوعة السلاح تحت سيطرة الأمم المتحدة، في أعقاب اتفاق لفض الاشتباك بين القوات الإسرائيلية والسورية عام 1974 بعد حرب اكتوبر عام 1973. وضمت إسرائيل القسم المحتل من الجولان عام 1981، في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي باستثناء الولايات المتحدة.

هت/ود