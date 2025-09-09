الإمارات تدين حادثة إطلاق النار في القدس الشرقية

دانت الإمارات حادثة إطلاق النار “الإرهابية” التي وقعت الإثنين في القدس الشرقية، وأسفرت عن مقتل ستة أشخاص برصاص مسلّحَين فلسطينيين، وفق مصادر رسمية إسرائيلية.

وأعربت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان عن “استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإرهابية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار”.

وأعربت عن “خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا، ولدولة إسرائيل وشعبها الصديق، متمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين”.

