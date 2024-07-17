الإمارات تدين عملية إطلاق النار في سلطنة عمان

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دانت الإمارات “بشدة” عملية إطلاق النار التي وقعت في محيط مسجد للشيعة في العاصمة العُمانية مسقط وأسفرت عن ستة قتلى وإصابة آخرين.

وقالت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان إن “دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتعرض حياة السكان للخطر وتتنافى مع القانون الدولي”.

وأعربت عن “تضامنها مع كافة الإجراءات التي تتخذها السلطنة لحماية أمنها واستقرارها”.

كما عبرت عن “خالص تعازيها ومواساتها إلى سلطنة عمان وشعبها الشقيق، ولأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين”.

قُتل ستّة أشخاص هم أربعة باكستانيين وهندي وشرطي، إضافة إلى ثلاثة مهاجمين، وأصيب ما لا يقلّ عن 28 آخرين بجروح ليل الإثنين-الثلاثاء في هجوم غير مسبوق في السلطنة الخليجية الهادئة تبناه تنظيم الدولة الإسلامية.