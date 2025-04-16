الإمارات تدين مخططات تستهدف المساس بأمن الأردن وتشيد بيقظة الأجهزة الأمنية

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أعرب وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان عن استنكار دولة الإمارات وإدانتها الشديدة للمخططات التي كانت تهدف إلى المساس بالأمن وإثارة الفوضى والتخريب المادي داخل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وفق ما أفادت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام).

وأوردت الوكالة أنّ الشيخ عبدالله أكّد في بيان، “موقف دولة الإمارات الراسخ ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، وتتنافى مع القانون الدولي”.

كذلك، أشاد “بيقظة وكفاءة الأجهزة الأمنية للمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وشدد على موقف دولة الإمارات الثابت في تأييدها وتضامنها ومساندتها للمملكة في التصدي لمثل هذه المحاولات التي تستهدف المساس بالأمن الوطني، وفي كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها، انطلاقاً من الروابط الأخوية بين القيادتين والشعبين الشقيقين”، بحسب المصدر نفسه.

وكانت دائرة المخابرات العامة الأردنية أعلنت الثلاثاء إحباط مخططات “تهدف للمساس بالأمن الوطني” شملت “تصنيع صواريخ وحيازة مواد متفجرة”، مؤكدة توقيف 16 شخصا متورطا فيها.

وأحبطت الدائرة بحسب بيان لها “مخططات كانت تهدف إلى المساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى والتخريب المادي داخل المملكة”، مؤكدة أنها “ألقت القبض على 16 ضالعا بها”.

وأشار البيان إلى أن الدائرة كانت تتابع تلك المخططات منذ العام 2021.

وقال وزير الإعلام والاتصال محمد المومني، وهو الناطق الرسمي باسم الحكومة، إنّ الموقوفين هم عدة خلايا في اربعة قضايا.

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