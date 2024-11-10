الإمارات تدين مقتل عسكريين سعوديين في اليمن

afp_tickers

2دقائق

أدانت دولة الإمارات الأحد، مقتل ضابط وضابط صف سعوديين في هجوم بوسط اليمن شنه شخص “ينتسب” إلى وزارة الدفاع اليمنية، بحسب بيان صادرة عن وزارة الخارجية الإماراتية.

وأعربت الخارجية عن إدانتها لما وصفته بـ”لهجوم الجبان” الذي تعرضت له القوات السعودية في معسكر قوات التحالف بمدينة سيئون اليمنية.

وأكدت أن “دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القانون الدولي”.

وأعربت الوزارة عن “تضامنها الكامل مع القوات السعودية التي تشارك مع قوات التحالف في عمليات حفظ الأمن والاستقرار والسلام في اليمن”، مؤكدة “دعم الإجراءات التي تقوم بها المملكة لحفظ أمنها وسلامة جنودها ومواطنيها”.

وكانت وكالة الأنباء السعودية نقلت السبت عن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف في اليمن العميد الركن تركي المالكي قوله إن “ضابطا وضابط صف استشهدا وأصيب ضابط بجروح نتيجة اعتداء غادر وجبان داخل معسكر قوات التحالف في مدينة سيئون”.

وحشدت السعودية عام 2015 تحالفا دوليا في اليمن دعما للحكومة المعترف بها دوليا، بعد أن استولى المتمردون الحوثيون المدعومون من إيران على العاصمة صنعاء في العام السابق.

وتقع مدينة سيئون في محافظة حضرموت الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها.

بور