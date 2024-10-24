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الإمارات تدين هجوم أنقرة

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أدانت دولة الإمارات “الهجوم الإرهابي” الذي استهدف مقر الشركة التركية لصناعات الفضاء قرب العاصمة أنقرة، ما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة آخرين بجروح.

وأكدت وزارة الخارجية في بيان أن “دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القانون الدولي”.

وأعربت الوزارة عن “تضامن دولة الإمارات الكامل مع كافة الإجراءات التي تتخذها الجمهورية التركية الصديقة في حماية سيادتها وأمنها واستقرارها، ووقوفها إلى جانب تركيا في مواجهة الإرهاب”.

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية