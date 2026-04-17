الإمارات ترحب بإعلان وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

رحبت دولة الإمارات بإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب،  التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، على ما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام).

وثمّنت وزارة الخارجية الإماراتية “الجهود الدبلوماسية التي بذلها في تيسير الوصول إلى هذا الاتفاق”.

وأعربت عن “أملها في أن يشكّل هذا التطور خطوة إيجابية نحو تعزيز بيئة داعمة للاستقرار الإقليمي”، مؤكدة “أهمية مواصلة التنسيق الدولي الفاعل لمنع المزيد من التصعيد، وتفادي تداعياته الإنسانية والأمنية في المنطقة”.

وشدّدت الوزارة على “تضامن دولة الإمارات الكامل مع الحكومة اللبنانية، ودعمها في هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها لبنان الشقيق، ودعم عملها على حصر السلاح بيد الدولة وتفكيك التنظيمات الإرهابية”.

دخل الاتفاق بين حزب الله وإسرائيل في لبنان حيز التنفيذ عند منتصف ليل الخميس الجمعة (21,00 ت غ).

هت/كام

