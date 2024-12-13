الإمارات ترحب باتفاق إثيوبيا والصومال

afp_tickers

2دقائق

رحّبت دولة الإمارات بالاتفاق التاريخي الذي توصلت إليه الصومال وإثيوبيا بشأن نبذ الخلافات، معربة عن أملها في أن ترسّخ هذه الخطوة الهامة جسور التواصل والحوار، وأن تسهم في توطيد الاستقرار والتعاون البناء في منطقة القرن الأفريقي، على ما ذكرت وكالة أنباء الإمارات “وام”.

وأشادت الخارجية الإماراتية في بيان مساء الخميس “بجهود الجمهورية التركية الصديقة وبالمساعي التي بذلها رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية للتوصل إلى هذا الاتفاق”.

وأشارت إلى أنّ “هذا التطور الإيجابي الذي تم التوصل إليه عبر المحادثات المباشرة يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التنمية والسلام على الصعيدين الإقليمي والدولي، بما يعود بالخير على البلدين والشعبين ويخدم مصالحهما المشتركة”.

وأكدت الوزارة أن دولة الإمارات ” حرصها على تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة، وإيمانها بأهمية حل الخلافات بالطرق السلمية”.

وإثيوبيا والصومال على خلاف منذ أبرمت أديس أبابا في كانون الثاني/يناير اتفاقا مع إقليم أرض الصومال الانفصالي يمنحها منفذا بحريا تسعى إليه منذ عقود.

والأربعاء، أعلن أردوغان أنّ الصومال وإثيوبيا توصلتا في ختام مفاوضات جرت بوساطته في أنقرة إلى اتفاق “تاريخي” يضمن لإثيوبيا وصولا إلى البحر “موثوقا به وآمنا ومستداما (…) تحت السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفدرالية”.

هت