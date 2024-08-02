الإمارات ترحب بوقف إطلاق النار بين رواندا والكونغو الديموقراطية

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رحبت دولة الإمارات بإعلان وقف إطلاق النار بين جمهورية الكونغو الديموقراطية وجمهورية رواندا في إقليم شمال كيفو شرق الكونغو الديمقراطية، وفق ما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام) الجمعة.

ونقلت “وام” عن وزير الدولة الإماراتي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان تأكيده أن “دولة الإمارات تربطها بدول القارة الإفريقية، علاقات تاريخية وطيدة، وأنها تثني على جهود جمهورية أنغولا الصديقة والاتحاد الإفريقي للتوصل إلى هذا الاتفاق”، مشيراً إلى أنه “خطوة هامة نحو تحقيق الأمن الاستقرار والازدهار في المنطقة”.

وأشار الوزير إلى “أهمية الالتزام بوقف إطلاق النار بشكل دائم بما يعود بالنفع على الجانبين، والالتزام بالحل الدبلوماسي، من خلال الحوار، لبناء جسور الثقة من أجل إحلال سلام دائم يحقق تطلعات شعبي البلدين والدول الأفريقية في السلام والاستقرار والازدهار”.

منذ نهاية عام 2021، حملت القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديموقراطية ومتمردو حركة ام23 التي تدعمها رواندا، السلاح مرة أخرى بعد سنوات من الهدوء في شمال كيفو.

وتمّ التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين كينشاسا وكيغالي في النزاع الدائر بين الجيش الكونغولي ومتمردي إم23 الذين تدعمهم رواندا في إقليم شمال كيفو في شرق الكونغو الديموقراطية، بحسب ما أعلن الوسيط الأنغولي الثلاثاء.