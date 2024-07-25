الإمارات ترحّب بالاتفاق اليمني

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رحّبت الإمارات ببيان المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ حيال التوصل إلى اتفاق بين الأطراف اليمنية بشأن الخطوط الجوية والقطاع المصرفي، بحسب بيان صادر عن وزارة خارجية الدولة الخليجية.

ويشهد اليمن، أفقر دول شبه الجزيرة العربية، نزاعاً دامياً منذ 2014 بين القوات الموالية للحكومة والمتمردين الحوثيين. وتصاعد النزاع مع تدخّل السعودية على رأس تحالف عسكري في آذار/مارس 2015 لوقف تقدّم الحوثيين المدعومين من إيران بعد سيطرتهم على صنعاء.

وأبلغ الطرفان المتحاربان في اليمن المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ الثلاثاء أنهما اتفقا “على عدة تدابير لخفض التصعيد”.

واعتبرت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية (وام) الاتفاق “خطوة إيجابية في طريق الحل السياسي في اليمن بما يحقق تطلعات شعبه الشقيق في الأمن والنماء والاستقرار”.

بور/