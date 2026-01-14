The Swiss voice in the world since 1935
الإمارات ترحّب بتصنيف الولايات المتحدة عدة فروع من جماعة الإخوان المسلمين كمنظمات إرهابية

رحّبت الإمارات بإعلان إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تصنيف عددٍ من فروع جماعة الإخوان المسلمين في كلٍّ من لبنان والأردن ومصر كمنظمات إرهابية، على ما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام).

ونقلت الوكالة مساء الثلاثاء بيانا لوزارة الخارجية أنّ “الإجراء الأميركي يعكس الجهد المستمر والممنهج الذي تقوم به إدارة ترامب، والهادف إلى إحباط أعمال العنف وزعزعة الاستقرار التي تمارسها فروع جماعة الإخوان المسلمين الارهابية أينما وُجدت”.

كما أكدت الوزارة أنّ “هذه الخطوة تمثل إجراءً محوريا ضمن الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة لحرمان هذه الفروع الإرهابية من الموارد التي تمكّنها من الانخراط في كافة أعمال التطرف والكراهية والإرهاب أو دعمها وتبريرها”.

كما أكدت الوزارة على “دعم دولة الإمارات لكافة الجهود الدولية الرامية إلى مكافحة التطرف والإرهاب، وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي”.

