الإمارات ترحّب بتصنيف الولايات المتحدة عدة فروع من جماعة الإخوان المسلمين كمنظمات إرهابية

رحّبت الإمارات بإعلان إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تصنيف عددٍ من فروع جماعة الإخوان المسلمين في كلٍّ من لبنان والأردن ومصر كمنظمات إرهابية، على ما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام).

ونقلت الوكالة مساء الثلاثاء بيانا لوزارة الخارجية أنّ “الإجراء الأميركي يعكس الجهد المستمر والممنهج الذي تقوم به إدارة ترامب، والهادف إلى إحباط أعمال العنف وزعزعة الاستقرار التي تمارسها فروع جماعة الإخوان المسلمين الارهابية أينما وُجدت”.

كما أكدت الوزارة أنّ “هذه الخطوة تمثل إجراءً محوريا ضمن الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة لحرمان هذه الفروع الإرهابية من الموارد التي تمكّنها من الانخراط في كافة أعمال التطرف والكراهية والإرهاب أو دعمها وتبريرها”.

كما أكدت الوزارة على “دعم دولة الإمارات لكافة الجهود الدولية الرامية إلى مكافحة التطرف والإرهاب، وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي”.

