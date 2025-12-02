الإمارات ترسل أكثر من 20 طنا من المساعدات الإغاثية إلى سريلانكا
أرسلت الإمارات فرق بحث وانقاذ ومساعدات متنوعة تجاوزت 20 طنّا لإغاثة المتضررين من الفيضانات التي أغرقت سريلانكا، وأودت بحياة أكثر من 410 أشخاص، وفق ما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام) الثلاثاء.
وأوردت “وام” أن الإمارات عملت على توفير حزمة من المساعدات العاجلة التي شملت المواد الغذائية الأساسية ومستلزمات الإيواء الضرورية.
وأرسلت المساعدات تحت قيادة العمليات المشتركة إلى جانب فرق إنسانية من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي وهيئة أبوظبي للدفاع المدني، بهدف الوصول إلى المناطق الأكثر تضررا وتقديم المساعدات الأساسية بشكل فوري.
