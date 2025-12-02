The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديمقراطية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
الديمقراطية السويسرية
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

الإمارات ترسل أكثر من 20 طنا من المساعدات الإغاثية إلى سريلانكا

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

أرسلت الإمارات فرق بحث وانقاذ ومساعدات متنوعة تجاوزت 20 طنّا لإغاثة المتضررين من الفيضانات التي أغرقت سريلانكا، وأودت بحياة أكثر من 410 أشخاص، وفق ما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام) الثلاثاء.

وأوردت “وام” أن الإمارات عملت على توفير حزمة من المساعدات العاجلة التي شملت المواد الغذائية الأساسية ومستلزمات الإيواء الضرورية.

وأرسلت المساعدات تحت قيادة العمليات المشتركة إلى جانب فرق إنسانية من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي وهيئة أبوظبي للدفاع المدني، بهدف الوصول إلى المناطق الأكثر تضررا وتقديم المساعدات الأساسية بشكل فوري.

م ل/لين

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية