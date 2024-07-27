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الإمارات ترسل طائرة مساعدات إلى إثيوبيا استجابة لكارثة الانهيار الأرضي

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أرسلت الإمارات مساعدات غذائية إلى أثيوبيا عقب الانهيارات الأرضية التي تسببت بها أمطار غزيرة وأسفرت عن وقوع ضحايا، بحسب ما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام).

وقالت “وام” إنه بتوجيهات من الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان و”في إطار الجهود الإنسانية المستمرة لدولة الإمارات في دعم الدول الشقيقة والصديقة .. أرسلت دولة الإمارات اليوم مساعدات إغاثية إلى جنوب إثيوبيا عقب الانهيارات الأرضية التي تسببت فيها الأمطار الغزيرة، ما أسفر عن وقوع خسائر في الأرواح وأضرار كبيرة في الممتلكات”.

ونقلت الوكالة عن ريم الهاشمي، وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي تأكيدها على “التزام دولة الإمارات الدائم بدعم الدول الشقيقة والصديقة في أوقات الأزمات والكوارث”، مشيرة إلى أن “هذا الدعم يأتي في إطار الأهمية الكبيرة التي توليها الدولة لتعزيز العمل الإنساني والإغاثي على المستوى العالمي”.

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية