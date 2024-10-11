الإمارات ترسل طائرة مساعدات تاسعة إلى لبنان

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أرسلت الإمارات تاسع طائرة مساعدات محملة بـ 37 طنا من المستلزمات الخاصة بالطفل والمرأة دعما للشعب اللبناني ضمن حملة “الإمارات معك يا لبنان”، وفق ما أفادت وكالة أنباء الإمارات “وام”.

وأكدت وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وهي أيضا عضو مجلس الشؤون الإنسانية الدولية، أن “هذه المساعدات تعكس دعم دولة الإمارات الثابت والمستمر للشعب اللبناني الشقيق، استنادا إلى رسالة الدولة الهادفة إلى تعزيز الأمن والاستقرار الدوليين”.

ومنذ إطلاق حملة “الإمارات معك يا لبنان”، بلغ إجمالي المساعدات التي قدمتها الإمارات للبنان 375 طنا من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية ومواد الإيواء واحتياجات الطفل، بحسب الوكالة.

أم/