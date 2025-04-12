الإمارات ترسل مساعدات إنسانية إلى بورما

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أرسلت دولة الإمارات مساعدات إنسانية عاجلة إلى بورما، وذلك في إطار استجابتها لتداعيات الزلزال الذي ضرب البلاد نهاية آذار/مارس الماضي، بحسب ما أفادت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام).

وبلغت حصيلة الزلزال المدمر الذي ضرب بورما في 28 آذار/مارس أكثر من 3300 قتيل، بحسب ما أفادت وسائل إعلام رسمية.

وسوّى الزلزال مباني بالأرض ودمر بنى تحتية في أنحاء البلاد.

وسيّرت الإمارات رحلات جوية عدة بالتنسيق بين وزارة الخارجية وهيئة أبوظبي للدفاع المدني وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي وقيادة الحرس الوطني والقيادة العامة لشرطة أبوظبي.

وتتضمن شحنة المساعدات، وفق “وام”، أكثر من 200 طن من المواد الغذائية، ومستلزمات الإيواء، والمساعدات الطبية، والتي تهدف إلى التخفيف من معاناة المتضررين ودعم جهود التعافي.

بور/ود