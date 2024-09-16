الإمارات ترسل 50 طنا من المساعدات للمتضررين من الفيضانات في نيجيريا

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أعلنت دولة الإمارات الإثنين إرسال طائرة محملة بـ50 طنا من الإمدادات الغذائية إلى نيجيريا، مخصصة لمساعدة السكان الذين تأثروا بالفيضانات الأخيرة التي اجتاحت مناطق عدة في البلاد، بحسب ما أفادت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام).

وأدت الفيضانات التي غمرت مدينة مايدوغوري في شمال شرق نيجيريا الأسبوع الماضي جراء أمطار غزيرة، إلى مصرع 30 شخصا على الأقل ونزوح أكثر من 400 ألف شخص، كما أعلنت أجهزة الإغاثة التي تخشى ارتفاع الحصيلة.

وأغرقت الفيضانات آلاف المنازل بسبب ارتفاع سريع لمنسوب المياه إثر تصدع سد “آلاو” على بحيرة نغادا، على بعد 20 كلم جنوب مايدوغوري.

وفي هذا الصدد، أكد سفير الإمارات لدى نيجيريا سالم الشامسي إن “هذه المساعدات تأتي في إطار التزام دولة الإمارات، بتعزيز التعاون الإنساني مع المجتمع الدولي ومساندة الشعوب في أوقات الأزمات والكوارث”.

وأضاف أن هذه المبادرة تأتي “في إطار تخفيف معاناة المتضررين من الفيضانات في نيجيريا، وتقديم الدعم اللازم لهم لتجاوز هذه المرحلة الصعبة”.