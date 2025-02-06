الإمارات ترفض أي محاولة لـ”تهجير” الفلسطينيين

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أكّدت الإمارات رفضها أيّ محاولة لـ”تهجير” الشعب الفلسطيني، وذلك غداة طرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب مقترحا لترحيل سكان غزة وسيطرة الولايات المتحدة على القطاع الفلسطيني، على ما اوردت وكالة أنباء الإمارات (وام).

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الإماراتية أوردته الوكالة مساء الأربعاء أنّ أبوظبي “أكّدت رفضها القاطع للمساس بالحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني ومحاولة تهجيره”، ودعت إلى “ضرورة وقف الأنشطة الاستيطانية التي تهدد الاستقرار الإقليمي وتقوض فرص السلام والتعايش”.

وأكّدت الخارجية الإماراتية في بيانها “أهمية تجنّب كلّ ما يمكن أن يؤدي إلى اتّساع رقعة الصراع في المنطقة”.

وأضافت أنّ “الأولوية الآن بعد وقف إطلاق النار في قطاع غزة يجب أن تنصبّ على إنهاء التطرف والتوتر والعنف وحماية أرواح المدنيين كافة وإيصال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل وآمن ومستدام إلى القطاع”.

هت/الح