الإمارات ترفض اتهام إيران بانطلاق الهجوم على جزيرة خرج من أراضيها

14 مارس آذار (رويترز) – ردت الإمارات على اتهامات إيران بانطلاق هجوم أمريكي على جزيرة خرج، وهي مركز نفطي يتعامل مع 90 بالمئة من صادرات إيران من الخام، من الدولة الخليجية، قائلة إن سياسة طهران “مرتبكة… وغابت عنها الحكمة”.

وكتب أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات في منشور على منصة إكس “للإمارات حق الدفاع عن النفس في مواجهة هذا العدوان الإرهابي المفروض عليها، لكنها ما زالت تغلب العقل والمنطق”.

(تغطية صحفية أحمد طلبة وحاتم ماهر – إعداد محمد أيسم للنشرة العربية – تحرير معاذ عبدالعزيز)