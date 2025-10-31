الإمارات تستجيب بشكل عاجل لإغاثة المتأثرين من إعصار ميليسا

استجابت دولة الإمارات بشكل عاجل عبر وكالة الإمارات للمساعدات الدولية بالتنسيق مع الوكالة الكاريبية لإدارة الطوارئ لإيصال المساعدات الإغاثية العاجلة من المواد الغذائية الأساسية والمستلزمات الإيوائية الضرورية للمتأثرين من “إعصار ميليسا” الذي ضرب كلا من جامايكا وهاييتي وكوبا، على ما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام) الجمعة.

وذكرت الوكالة الرسمية أنّ الإمارات ستقوم “بتقديم الدعم اللازم لقطاع البنية التحتية الذي شهد أضراراً جسيمة، وذلك بهدف ضمان سرعة التعافي المبكر وتحقيق الاستقرار”.

أسفر الإعصار ميليسا عن مقتل 50 شخصا على الأقل قبل أن يصل إلى كوبا، منهم 30 في هايتي بينهم عشرة أطفال 19 في جامايكا.

ويسير الإعصار حاليا قبالة ساحل كوبا الشرقي مع رياح تبلغ سرعتها 155 كيلومترا في الساعة، لكن الأمطار الغزيرة ما زالت تهطل على الجزيرة، وفق المركز الوطني للأعاصير في كوبا.

