The Swiss voice in the world since 1935
الإمارات تستجيب بشكل عاجل لإغاثة المتأثرين من إعصار ميليسا

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

استجابت دولة الإمارات بشكل عاجل عبر وكالة الإمارات للمساعدات الدولية بالتنسيق مع الوكالة الكاريبية لإدارة الطوارئ لإيصال المساعدات الإغاثية العاجلة من المواد الغذائية الأساسية والمستلزمات الإيوائية الضرورية للمتأثرين من “إعصار ميليسا” الذي ضرب كلا من جامايكا وهاييتي وكوبا، على ما أوردت وكالة  أنباء الإمارات (وام) الجمعة.

وذكرت الوكالة الرسمية أنّ الإمارات ستقوم “بتقديم الدعم اللازم لقطاع البنية التحتية الذي شهد أضراراً جسيمة، وذلك بهدف ضمان سرعة التعافي المبكر وتحقيق الاستقرار”.

أسفر الإعصار ميليسا عن مقتل 50 شخصا على الأقل قبل أن يصل إلى كوبا، منهم 30 في هايتي بينهم عشرة أطفال 19 في جامايكا.

ويسير الإعصار حاليا قبالة ساحل كوبا الشرقي مع رياح تبلغ سرعتها 155 كيلومترا في الساعة، لكن الأمطار الغزيرة ما زالت تهطل على الجزيرة، وفق المركز الوطني للأعاصير في كوبا. 

هت/الح

