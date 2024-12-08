الإمارات تستحدث وزارة للأسرة

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أعلنت الإمارات الأحد عن تغيير حكومي مصغر تضمن استحداث وزارة “الأسرة”، وتغيير مسمى وزارة “تنمية المجتمع” إلى “تمكين المجتمع” مع تعديل اختصاصاتها، على ما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام).

وذكرت الوكالة الرسمية أنّ نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أعلن عن “تغيير حكومي بإنشاء وزارة الأسرة وتتولى حقيبتها معالي سناء سهيل”.

وذكرت أنّ سهيل “عملت في مجال الطفولة المبكرة والأسرة ودعم أصحاب الهمم وغيرها من قطاعات العمل المجتمعي عبر سنوات عملها في الحكومة”.

وأشار إلى أنّ القرار ترافق مع توجيهات رئاسية “بضرورة العمل على برامج وطنية شاملة لزيادة تكوين الأسر في الدولة … وترسيخ تماسكها واستقرارها ورفع معدلات الخصوبة في الدولة”.

وأضافت الوكالة أنّ “التعديل الحكومي يشمل “تعزيز دور وزارة تنمية المجتمع وتغيير مسماها لتصبح وزارة تمكين المجتمع وتتولاها معالي شما المزروعي”.

كذلك، أشارت إلى “تعديل اختصاصات الوزارة ومهامها لتركز بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة على تطوير منظومة تمكين اجتماعي متقدمة ومتكاملة تعزز المشاركة المجتمعية”.

هت