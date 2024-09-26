الإمارات تستحوذ على 30% من سوق الشرق الأوسط في إيرادات السينما

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كشف مجلس الإمارات للإعلام أن قطاع السينما في الدولة حقق إيرادات خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالي، بلغت 517 مليون درهم (نحو 140 مليون دولار)، مع استقطاب ما يقارب 11 مليون زيارة لدور العرض السينمائية.

واعتبر المجلس أن ذلك “يعدّ مؤشرا على ازدياد الاهتمام الجماهيري بدور العرض، ودليلا على ثقة الجمهور بالتجربة السينمائية الترفيهية عالمية المستوى التي تقدمها”.

وأكد الأمين العام لمجلس الإمارات للإعلام محمد سعيد الشحي أن الإمارات “تستحوذ على 30% من حصة سوق الشرق الأوسط في إيرادات السينما”، ما يُبرز “الدور الريادي للدولة في هذا القطاع الحيوي، بفضل الاستثمارات المستمرة في البنية التحتية للقطاع السينمائي”.

وقال الشحي “يحرص مجلس الإمارات للإعلام على تعزيز مساهمة الاقتصاد الإعلامي في المنظومة الاقتصادية المحلية من خلال تقديم سياسات محفزة وخدمات مبتكرة وسريعة لصناع السينما”.

ويشمل قطاع السينما في الإمارات 702 شاشة عرض موزعة على 72 موقعاً في مختلف إمارات الدولة.