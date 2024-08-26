الإمارات تستعرض أنظمتها الدفاعية في معرض “مصر الدولي للطيران”

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تشارك الإمارات في النسخة الأولى من معرض “مصر الدولي للطيران” الذي يقام في مدينة العلمين في أيلول/سبتمبر المقبل، حيث تستعرض مجموعة واسعة من التقنيات الدفاعية المتقدمة، حسبما أفادت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام).

وأشارت الوكالة إلى أن المعرض يهدف إلى “تسريع وتيرة التصنيع والتقنيات والتوسع الدولي في قطاع الطيران والفضاء بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا”.

وأضافت أنه يمثل “منصة رئيسة لوكالات الفضاء ومشغلي الأقمار الصناعية، لمناقشة التطورات في استكشاف الفضاء، والاتصالات، والتطبيقات المدنية والعسكرية لتكنولوجيا الفضاء”.

وسوف يستعرض الجناح الإماراتي “ما يزيد عن 50 منتجا متخصصا في أنظمة الدفاع الجوي والطيران (…) ما يؤكد على الإمكانات التصنيعية العالية للدولة، ويعزز مكانتها كمركز إقليمي وعالمي للصناعات المتطورة في قطاع الدفاع والطيران”، وفق الوكالة الإماراتية.

بور/