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الإمارات تستكمل توزيع مساعداتها الإغاثية على متضرري زلزال الفيليبين

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استكمل فريق الاستجابة للمساعدات الإماراتية توزيع المساعدات العاجلة في جنوب الفيليبين على الأسر المتضررة من الزلزال الذي وقع قبالة سواحل مقاطعة سارانغاني قبل نحو اسبوعين وأودى بـ61 شخصا على الأقل، على ما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام) السبت.

جاء استكمال توزيع المساعدات ضمن المرحلة الإنسانية العاجلة التي نفذتها دولة الإمارات لدعم المتضررين في مدينة جينيرال سانتوس والمناطق المتأثرة في مقاطعة سارانغاني، حيث قام فريق الاستجابة بتوزيع نحو 2925 طردا غذائيا وألف غالون من المياه الصالحة للشرب، بحسب الوكالة الإماراتية.

وذكرت الوكالة أنّ ذلك ساهم “في تلبية الاحتياجات الأساسية للأسر المتضررة والتخفيف من التداعيات الإنسانية والمعيشية التي خلفها الزلزال”.

هت

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية