الإمارات تستنكر بشدة استيلاء إسرائيل على المنطقة العازلة في الجولان

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القاهرة (رويترز) – قالت وزارة الخارجية الإماراتية يوم الثلاثاء إن الإمارات تستنكر بشدة استيلاء إسرائيل على المنطقة العازلة في هضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل.

وقالت الوزارة في بيان عبر منصة إكس “أدانت دولة الإمارات بشدة استيلاء القوات الإسرائيلية على المنطقة العازلة في هضبة الجولان، مؤكدة حرص الدولة على وحدة سوريا وسلامة أراضيها”.

وأضاف البيان “هذا الاستيلاء يعد خرقا وانتهاكا للقوانين الدولية ولا سيما اتفاق فض الاشتباك بين إسرائيل وسوريا الذي وقع عليه الجانبان في عام 1974”.

وأكدت الوزارة “رفض دولة الإمارات القاطع لهذه الممارسات والتي تهدد بالمزيد من التصعيد والتوتر في المنطقة وتعيق جهود تحقيق السلام والاستقرار”.