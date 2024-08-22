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الإمارات تسلم إيطاليا مطلوبا للعدالة

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أعلنت الإمارات تسليم المواطن الإيطالي دانيلو كوبولا إلى سلطات بلاده، مشيرةً إلى أنه “مدان بارتكاب جرائم مالية ومطلوب للعدالة بناءً على طلب رسمي”.

وقال الإمارات وإيطاليا في بيان مشترك نقلته وكالة أنباء الإمارات “وام” إن وزير العدل عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي أكد لنظيره الإيطالي كارلو نورديو خلال مكالمة هاتفية، أن “القرار جاء وفقًا لمعاهدة التسليم الثنائية الموقعة بين دولة الإمارات وإيطاليا”.

وأشار البيان إلى أن الوزيرين أكدا أن “هذه النتيجة تأتي تجسيدا للعلاقات الوطيدة بين دولة الإمارات وإيطاليا، وتعكس العزم المشترك على ضمان تحقيق العدالة، وأن مثل هذه الإجراءات تؤكد حرص البلدين على التعاون المستمر بينهما في هذا المسعى”.

وقال الوزيران: “إن هذا التطور الإيجابي في تعاوننا القضائي يؤكد التزامنا المشترك بضمان عدم إفلات مرتكبي الجرائم من العدالة من خلال اللجوء إلى الخارج سعياً للهرب من العقاب”.

أم/

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية