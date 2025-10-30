الإمارات تسيّر قافلة صهاريج مياه لشمال قطاع غزة

سيرت عملية “الفارس الشهم 3” الإماراتية أكبر قافلة صهاريج مياه إلى شمال قطاع غزة، على ما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام) الخميس.

وذكرت الوكالة أنّ ذلك يأتي “في إطار الجهود العاجلة للتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية المتفاقمة، والمساعي الحثيثة لتأمين المياه الصالحة للاستخدام في المناطق التي تعاني من شح وتدمير في شبكات ومصادر المياه، نتيجة موجة النزوح الأخيرة وما ترتب عليها من صعوبات جسيمة في تلبية احتياجات السكان الأساسية”.

كما قدمت عملية “الفارس الشهم 3” طرودا غذائية ومساعدات إنسانية لمئات النازحين في شمال قطاع غزة.

