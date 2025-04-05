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الإمارات تشارك في “القمة العالمية للذكاء الاصطناعي” في رواندا

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شاركت دولة الإمارات ممثلة بمجلس الأمن السيبراني في “القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في أفريقيا” والتي عقدت في رواندا.

وتحت شعار “الذكاء الاصطناعي والعائد الديموغرافي لأفريقيا: إعادة تصور الفرص الاقتصادية للقوى العاملة في أفريقيا”، أكد مجلس الأمن السيبراني خلال مشاركته في القمة “التزام الإمارات بدعم الابتكار والتطور التقني لصناعة مستقبل رقمي مزدهر ومستدام للجميع”.

وشهدت مشاركة الإمارات التباحث حول أحدث التطورات والابتكارات والتقنيات في مجال الذكاء الاصطناعي، وتبادل المعرفة والخبرات مع مختلف الدول، إلى جانب عرض الفرص الاستثمارية في الإمارات في مجال الذكاء الاصطناعي وتعزيز التعاون مع الشركات العالمية.

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

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