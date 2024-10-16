الإمارات تشارك في اجتماع وزراء الصحة لدول مجموعة “بريكس” في موسكو

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شاركت الإمارات ممثلة بوزارة الصحة في اجتماع وزراء الصحة لدول مجموعة “بريكس” الذي عقد في موسكو، وناقش سبل تسريع وتيرة التنمية المستدامة وضمان تمتع جميع سكان العالم بالصحة الجيدة والرفاه بحلول عام 2030، وفق ما أفادت وكالة أنباء الإمارات “وام”.

وقال وزير الصحة ووقاية المجتمع عبد الرحمن العويس الذي ترأس الوفد، إن اجتماعات “بريكس” فرصة لتبادل المعرفة والخبرات مع دول المجموعة بما يسهم في دعم وتوحيد جهود التنمية وبناء أنظمة صحية أكثر مرونة وقدرة على مواجهة التهديدات الناشئة وإدارة الأزمات المستقبلية المحتملة.

وناقشت اجتماعات وزراء الصحة لدول بريكس، “التحديات الصحية العالمية الملحة وسبل تعميق روابط التعاون الدولي في مجال الرعاية الصحية بغية تسريع وتيرة التنمية المستدامة وتوفير التغطية الصحية الشاملة وتعزيز البنية الصحية العالمية”.

أم/نور