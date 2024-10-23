الإمارات تشارك في حفل تنصيب الرئيس الإندونيسي

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شارك وزير التسامح والتعايش الإماراتي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان نيابة عن الرئيس الإماراتي، في حفل تنصيب الرئيس الإندونيسي الجديد برابووو سوبيانتو في مقر مجلس الشورى في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، وفق ما أفادت وكالة أنباء الإمارات “وام”.

وقالت الوكالة إن الشيخ نهيان التقى عقب حفل التنصيب الرئيس الإندونيسي الجديد وبحثا العلاقات الإماراتية – الأندونيسية، ورغبة الإمارات في تطويرها.

وأشاد الشيخ نهيان “بعمق العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين الصديقين، التي تجسدت في العديد من المواقف والمشروعات المشتركة”.

وسوبيانتو هو وزير دفاع سابق وقد حقق فوزا كبيرا في الانتخابات الرئاسية من دورتها الأولى في شباط/فبراير.

أم/كام