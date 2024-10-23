الإمارات تشارك في قمة مجموعة بريكس في روسيا

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شارك الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في أعمال القمة الـ16 لقادة دول مجموعة “بريكس” في مدينة قازان الروسية، وفق ما أفادت وكالة أنباء الإمارات “وام”.

وأعرب الشيخ محمد على إكس عن سروره بالمشاركة في القمة مشيرا إلى أن “دولة الإمارات تدعم العمل الدولي المتعدد الأطراف الذي يخدم التنمية والسلام إقليميا ودوليا ويعزز المواجهة الجماعية للتحديات العالمية المشتركة، ومن خلال عضويتها في المجموعة تعمل الدولة مع باقي الدول الأعضاء على تحقيق هذه الأهداف لمصلحة الجميع”.

وتعد المشاركة الأولى لدولة الإمارات في القمة بصفتها عضوا في مجموعة “بريكس” التي تستمد اسمها من الأحرف الأولى للبلدان الخمسة التي شكّلتها عام 2009 وهي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا.

وتعقد القمة التي ترأسها روسيا في دورتها هذا العام تحت شعار “التعددية من أجل التنمية والأمن العالميين العادلين”، بمشاركة قادة عدد من دول المجموعة ورؤساء حكوماتها، بجانب ممثلي الدول المدعوة وعدد من المنظمات الدولية.

أم/كام