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الإمارات تشارك في معرض مصر للطيران والفضاء

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يعرض جناح دولة الإمارات، المشارك في معرض مصر للطيران والفضاء 2024، مجموعة متنوعة من الابتكارات والتقنيات العسكرية المتقدمة في مجالي الطيران والفضاء، وفق ما أفادت وكالة أنباء الإمارات “وام”.

وقالت الوكالة إن الجناح يضمّ “شركات إماراتية رائدة، تعرض أحدث الطائرات المقاتلة، والطائرات بدون طيار (الدرون)، إلى جانب أنظمة الدفاع المتطورة وحلول التكنولوجيا الفضائية” كما أنه يظهر “الجهود الإماراتية في تطوير الصناعات الجوية محليا، بما في ذلك المبادرات الهادفة إلى تعزيز القدرات الوطنية، في مجال تصنيع الطائرات والمعدات العسكرية”.

ويُعد الجناح فرصة لتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين وتبادل الخبرات، فضلا عن استكشاف فرص جديدة في مجالات الطيران والفضاء، وفق “وام”.

أم/ 

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