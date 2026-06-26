الإمارات تشدد على أمن مضيق هرمز في اتصال نادر مع إيران

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26 يونيو حزيران (رويترز) – شدد وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد اليوم الجمعة خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني عباس عراقجي على ضرورة حماية الممرات البحرية وضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

وهذا الاتصال، الذي أوردته وكالة أنباء الإمارات (وام)، محادثة علنية نادرة بين أبوظبي وطهران في أعقاب التوتر الناجم عن الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

وهذا أول اتصال رسمي معلن بين الوزيرين منذ الغارات الأمريكية والإسرائيلية على إيران، والتي أعقبها هجمات إيرانية في مختلف أنحاء الخليج، ومنها الإمارات حيث توجد قواعد عسكرية أمريكية.

وذكرت الوكالة أن الشيخ عبد الله “شدد على أهمية الالتزام الكامل ببنود الاتفاق بما يضمن الوقف الفوري والشامل للأعمال العدوانية في المنطقة واحترام سيادة الدول ومبادئ حسن الجوار والالتزام الصارم بالقانون الدولي، وحماية الممرات البحرية وحرية الملاحة الدولية، بما في ذلك ضمان انسيابية الحركة في مضيق هرمز”.

وتشير هذه المكالمة إلى مسعى لتجاوز التوتر في العلاقات بين البلدين بعد الهجمات الإيرانية التي أدت إلى تعطيل قطاع الفنادق في دبي ودفعت بعض المغتربين إلى المغادرة وأضرت بتصورات الاستقرار في بلد يسوق نفسه باعتباره مركزا للأعمال في المنطقة.

وأضاف وزير الخارجية “الدبلوماسية الجادة والحوار المسؤول هما السبيل الأمثل لمعالجة جميع الأزمات الإقليمية”.

(تغطية صحفية محمد الجبالي وإيناس العشري – إعداد محمد علي فرج للنشرة العربية – تحرير علي خفاجي)