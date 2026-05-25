الإمارات تشيد بكشف البحرين تنظيما مرتبطا بالحرس الثوري الإيراني

بعث وزير الداخلية الإماراتي الشيخ سيف بن زايد آل نهيان رسالة خطية الاثنين إلى نظيره البحريني الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة أشاد فيها بالكشف عن تنظيم مرتبط بالحرس الثوري الإيراني، وفق ما أفادت وزارة الداخلية البحرينية.

وسلّم سفير الإمارات لدى البحرين فهد محمد كردوس العامري الرسالة التي تشيد “بالجهود الأمنية المتميزة التي قامت بها وزارة الداخلية، والتي أسفرت عن كشف التنظيم الرئيسي المرتبط بالحرس الثوري الإيراني وفكر ولاية الفقيه والقبض على عدد من العناصر المتورطة في هذا المخطط الإجرامي”.

وأعرب وزير الداخلية الإماراتي عن تضامن بلده مع البحرين و”تأييدها التام لما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها”، كما تضمنت الرسالة أهمية الاستمرار في تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين، خاصة في المجالات الأمنية.

