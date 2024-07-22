الإمارات تصدر أحكاما بالسجن على 57 بنغلادشيا تظاهروا على أراضيها (اعلام رسمي)

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أصدرت الإمارات العربية المتحدة الاثنين أحكاما بالسجن على 57 بنغلادشيا تظاهروا ضد حكومة بلادهم على أراضيها حيث التظاهر ممنوع، بحسب وكالة أنباء الأمارات الرسمية.

وأشارت الوكالة إلى صدور 3 أحكام بالسجن المؤبد و53 حكما بالسجن عشر سنوات وحكم واحد بالسجن 11 عاما بعد إدانة الموقوفين “لدعوتهم وتحريضهم على التظاهر بهدف الضغط على حكومة بلادهم” في الإمارات فيما تشهد بنغلادش اضطرابات عنيفة.

وتشهد بنغلادش احتجاجات على نظام الحصص في التوظيف بالقطاع العام الذي يقول منتقدوه إنه يفيد أنصار رئيسة الوزراء الشيخة حسينة التي تحكم البلاد منذ 15 عاما.

وتصاعدت المسيرات شبه اليومية هذا الأسبوع لتتحول إلى اضطرابات خلفت أكثر من 163 قتيلا. واعتقل أكثر من 500 شخص بينهم بعض قادة المعارضة، في دكا منذ بدء أعمال العنف، بحسب الشرطة.

وبحسب الوكالة الإماراتية “قضت المحكمة بإبعاد جميع المحكوم عليهم عن الدولة بعد انقضاء العقوبة”.

وأضافت الوكالة “استمعت المحكمة إلى شاهد الإثبات والذي أكد أن المتهمين تجمهروا ونظموا مسيرات بأعداد غفيرة في عدد من شوارع الدولة اعتراضًا على قرارات صدرت من الحكومة البنغالية”.

ويشكل الأجانب غالبية سكان الإمارات العربية المتحدة، والعديد منهم عمال من جنوب آسيا.

يمثّل البنغلادشيون ثالث أكبر مجموعة من الأجانب في الإمارات، بعد الباكستانيين والهنود، بحسب وزارة الخارجية الإماراتية.

وتحظر الدولة الخليجية الغنية بالنفط الاحتجاجات غير المصرح بها وكذلك انتقاد الحكام أو الخطاب الذي يُعتقد أنه يشجع الاضطرابات الاجتماعية.

ويعاقب القانون على التشهير والإهانات اللفظية والمكتوبة.

كذلك، يجرم قانون العقوبات الإماراتي الإساءة إلى الدول الأجنبية أو تعريض العلاقات معها للخطر.

بور/غ ر-شي